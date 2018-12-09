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Історія баварського автопрому: спецрепортаж УНН з музею BMW

Київ • УНН

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МЮНХЕН - КИЇВ. 9 грудня. УНН. Музей БМВ (BMW Museum) розташований в Мюнхені, Німеччина біля будівлі штаб-квартири BMW. Кореспондент УНН побував в музеї, де демонструють історичні експонати та новинки баварського автопрому.

Історія баварського автопрому: спецрепортаж УНН з музею BMW

У музеї представлена ​​експозиція автомобілів і мотоциклів BMW за всю історію марки. Заснований він в 1972 році.

Музей демонструє технічний розвиток BMW протягом всієї історії компанії. Тут представлені двигуни і турбіни, літаки, мотоцикли і транспортні засоби в безлічі можливих варіацій. Представлені тут і концепткари останніх 20 років.

У музеї представлена ​​історія розвитку автопромисловості починаючи з 1910-х років і до наших днів.

Тут є седани, родстери, купе, легковий автомобіль Isetta особливо малого класу, який набув широкої популярності як автомобіль-булька завдяки формі яйця і вікнам-бульбашкам.

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