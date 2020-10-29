Испанский суд считает, что Россия была готова предоставить Каталонии "10 тысяч солдат и политическую поддержку"

КИЕВ. 29 октября. УНН. Судья Хоакин Агирре из Барселоны, расследующий дело о незаконном финансировании референдума о независимости Каталонии в 2017 году, считает, что Россия предлагала сторонникам отделения региона от Испании военную и материальную помощь. Об этом пишет каталонская газета El Periodico, ссылаясь на ордер, в рамках которого 28 октября в Каталонии задержали 21 сторонника независимости Каталонии, отмечает УНН.