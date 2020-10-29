Испанский суд считает, что Россия была готова предоставить Каталонии "10 тысяч солдат и политическую поддержку"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Судья Хоакин Агирре из Барселоны, расследующий дело о незаконном финансировании референдума о независимости Каталонии в 2017 году, считает, что Россия предлагала сторонникам отделения региона от Испании военную и материальную помощь. Об этом пишет каталонская газета El Periodico, ссылаясь на ордер, в рамках которого 28 октября в Каталонии задержали 21 сторонника независимости Каталонии, отмечает УНН.

Судья написал в документе, что незадолго до референдума Россия предложила прислать в Каталонию 10 тысяч солдат и оплатить весь каталонский долг. Судья пришел к такому выводу, основываясь на двух записях телефонных разговоров каталонского политика Виктора Террадельяса, соратника бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, которые тот провел в мае 2018 года.

По версии суда, предложение поступило, когда Террадельяс обратился к представителю группы россиян, сформированной во времена Михаила Горбачева, чтобы обсудить создание криптовалютной платформы, которая позволит Каталонии обрести финансовую независимость.

В ордере, подписанном судьей, как пишут СМИ, также сказано о “стратегии дезинформации и дестабилизации, в которой участвовало правительство Кремля”. Агентство утверждает, что в документе также упомянуты главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и политолог Сергей Марков, с которым встречался Террадельяс.

После заявления судьи сторонники независимости Каталонии вышли на одну из улиц Барселоны и спели песню “Калинка”, сообщил автор Telegram-канала “Каталонский карантин”.

В посольстве России в Испании ответили на заявление судьи шуткой: “К числу солдат нужно добавить два нуля, и самое поразительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолетах „Муха“ и „Чато“, собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте”.

‼️ Ojo: La información aparecida en los medios  españoles  sobre la llegada de  mil soldados rusos a Cataluña está incompleta  pic.twitter.com/Y7v3GjlYVm

— EmbajadaRusaES (@EmbajadaRusaES) October 28, 2020

Как ранее писала газета El Periodico, Виктор Террадельяс рассказывал главе Каталонии Карлесу Пучдемону, что в 2017 году провел в Москве переговоры, в которых участвовали бывший депутат от правящей партии и политолог, связанный с Кремлем. По его словам, в ходе переговоров обсуждалось, что Москва готова признать независимость Каталонии, если каталонские власти в ответ признают аннексию Крыма Москвой.

В ноябре прошлого года испанская газета El Pais сообщила, что правоохранительные органы Испании проверяют возможное вмешательство подразделения ГРУ России во внутренние дела Каталонии осенью 2017 года.

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