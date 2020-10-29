Іспанський суд вважає, що Росія була готова надати Каталонії "10 тисяч солдат та політичну підтримку"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Суддя Хоакін Агірре з Барселони, який розслідує справу про незаконне фінансування референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році, вважає, що Росія пропонувала прихильникам відділення регіону від Іспанії військову і матеріальну допомогу. Про це пише каталонська газета El Periodico, посилаючись на ордер, в рамках якого 28 жовтня в Каталонії затримали 21 прихильника незалежності Каталонії, зазначає УНН.
Суддя написав в документі, що незадовго до референдуму Росія запропонувала надіслати в Каталонію 10 тисяч солдатів і оплатити весь каталонський борг. Суддя дійшов такого висновку, грунтуючись на двох записах телефонних розмов каталонського політика Віктора Террадельяса, соратника колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона, які той провів у травні 2018 року.
За версією суду, пропозиція надійшла, коли Террадельяс звернувся до представника групи росіян, сформованої за часів Михайла Горбачова, щоб обговорити створення криптовалютної платформи, яка дозволить Каталонії знайти фінансову незалежність.
В ордері, підписаному суддею, як пишуть ЗМІ, також сказано про “стратегії дезінформації і дестабілізації, в якій брав участь уряд Кремля”. Агентство стверджує, що в документі також згадані головний редактор МІА “Росія сьогодні” і RT Маргарита Сімоньян, начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов і політолог Сергій Марков, з яким зустрічався Террадельяс.
Після заяви судді прихильники незалежності Каталонії вийшли на одну з вулиць Барселони і заспівали пісню “Калинка”, повідомив автор Telegram-каналу “Каталонський карантин”.
У посольстві Росії в Іспанії відповіли на заяву судді жартом: “До числа солдатів потрібно додати два нулі, і найдивовижніше з усієї цієї змови: війська повинні бути перекинуті на літаках „Муха“ і „Чато“, зібраних в Каталонії під час громадянської війни і захованих в безпечному місці”.
! ️ Ojo: La información aparecida en los medios españoles sobre la llegada de mil soldados rusos a Cataluña está incompleta pic.twitter.com/Y7v3GjlYVm— EmbajadaRusaES (@EmbajadaRusaES) October 28, 2020
Як раніше писала газета El Periodico, Віктор Террадельяс розповідав чолі Каталонії Карлесу Пучдемону, що в 2017 році провів у Москві переговори, в яких брали участь колишній депутат від правлячої партії і політолог, пов’язаний з Кремлем. За його словами, в ході переговорів обговорювалося, що Москва готова визнати незалежність Каталонії, якщо каталонська влада у відповідь визнає анексію Криму Москвою.
У листопаді минулого року іспанська газета El Pais повідомила, що правоохоронні органи Іспанії перевіряють можливе втручання підрозділу ГРУ Росії у внутрішні справи Каталонії восени 2017 року.