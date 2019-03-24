Испания завоевала минимальный выигрыш на старте отбора к Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На арене “Месталья” в Валенсии состоялся поединок отбора на чемпионате Европы по футболу в котором Испания принимала национальную команду Норвегии, передает корреспондент УНН.
Три очка на “Месталье” дались “Фурии Рохе” очень непросто. Хотя на 16 минуте забили именно хозяева. Альба на подступах к левой бровке точно забросил мяч на Родриго, который и открыл цифры на табло. Далее норвежцы имели стопроцентный шанс сравнять счет, но один из футболистов не сумел замкнуть прострел. Испанцы ответили и своими несколькими острыми выстрелами — безрезультатно.
Во второй половине арбитр поставил пенальти по воротам хозяев за нарушение правил Мартинеса. Со стандарта был точным Кинг. Спасителем “Фурии Роха” стал Серхио Рамос. Капитан также забил с пенальти, который заработал Мората — 2:1.
Вашему вниманию другие результаты в группе F:
Швеция — Румыния 2:1;
Мальта — Фарерские острова 2:1.