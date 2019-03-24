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Іспанія завоювала мінімальний виграш на старті відбору до Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На арені “Месталья” у Валенсії відбувся поєдинок відбору на чемпіонаті Європи з футболу в якому Іспанія приймала національну команду Норвегії, передає кореспондент УНН.

Іспанія завоювала мінімальний виграш на старті відбору до Євро-2020

Три очки на “Местальї” далися “фурії роха” дуже непросто. Хоча на 16 хвилині забили саме господарі. Альба на підступах до лівої бровки точно закинув м’яч на Родріго, який і відкрив цифри на табло. Далі норвежці мали стовідсотковий шанс зрівняти рахунок, але один із футболістів не зумів замкнути простріл. Іспанці відповіли і своїми кількома гострими пострілами — безрезультатно.

В другій половині арбітр поставив пенальті по воротам господарів через порушення правил Мартінеса. Зі стандарту був точним Кінг. Рятівником “фурії роха” став Серхіо Рамос. Капітан також забив з пенальті, який заробив Альваро Мората — 2:1.

До вашої уваги інші результати в групі F:

Швеція — Румунія 2:1;

Мальта — Фарерські острови 2:1.

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