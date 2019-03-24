Іспанія завоювала мінімальний виграш на старті відбору до Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На арені “Месталья” у Валенсії відбувся поєдинок відбору на чемпіонаті Європи з футболу в якому Іспанія приймала національну команду Норвегії, передає кореспондент УНН.
Три очки на “Местальї” далися “фурії роха” дуже непросто. Хоча на 16 хвилині забили саме господарі. Альба на підступах до лівої бровки точно закинув м’яч на Родріго, який і відкрив цифри на табло. Далі норвежці мали стовідсотковий шанс зрівняти рахунок, але один із футболістів не зумів замкнути простріл. Іспанці відповіли і своїми кількома гострими пострілами — безрезультатно.
В другій половині арбітр поставив пенальті по воротам господарів через порушення правил Мартінеса. Зі стандарту був точним Кінг. Рятівником “фурії роха” став Серхіо Рамос. Капітан також забив з пенальті, який заробив Альваро Мората — 2:1.
До вашої уваги інші результати в групі F:
Швеція — Румунія 2:1;
Мальта — Фарерські острови 2:1.