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Испания вернула в Марокко 6,5 тысяч мигрантов

Киев • УНН

 • 16965 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Испания заявляет, что большинство из тысяч мигрантов, прибывших на этой неделе в ее североафриканский анклав Сеута, вернулись в Марокко, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Испания вернула в Марокко 6,5 тысяч мигрантов

Детали

Так, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сказал, что ситуация стала гораздо спокойнее, и власть работает, чтобы помочь несовершеннолетним и другим уязвимым людям, которые все еще находятся на территории.

За неделю в Сеуту из Марокко въехало около 8 000 человек. Министр сказал, что теперь назад отправлено 6 500 человек.

Что было раньше

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита обвинил Испанию в дипломатической ссоре между двумя странами и заявил, что массовое пересечение границы мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута на этой неделе было вызвано погодой и усталостью пограничников.

Дополнение

События в Сеуте - один из крупнейших кризисов в отношениях между Испанией и Марокко с 2002 года, когда разгорелся территориальный спор из-за необитаемого острова у побережья Марокко.

Ранее, около 8000 мигрантов, среди которых по меньшей мере 1500 несовершеннолетних, проплыли через ограждение между Марокко и городом Сеута на северном побережье Африки. Большинство из них марокканцы, хотя были среди них и беженцы из стран Африки к югу от Сахары. Анклав Сеута с XVII века находится под испанским контролем.

Ранее Испания и Марокко договорились, что нелегалов, прибывающих в Сеуту морем, будут высылать в Марокко.

Мигранты регулярно пересекают границу небольшими группами, но количество прибывших на этой неделе беспрецедентно.

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