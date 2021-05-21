Іспанія повернула до Марокко 6,5 тисяч мігрантів

Деталі

Так, міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка сказав, що ситуація стала набагато спокійніше, і що влада працює, щоб допомогти неповнолітнім та іншим вразливим людям, які все ще знаходяться на території.

За тиждень в Сеуту з Марокко в'їхало близько 8 000 людей. Міністр сказав, що тепер назад відправлено 6 500 осіб.

Що було раніше

Міністр закордонних справ Марокко Насер Буріта звинуватив Іспанію в дипломатичній сварці між двома країнами і заявив, що масовий перетин кордону мігрантів з Марокко в іспанському анклаві Сеута на цьому тижні були викликані погодою і втомою прикордонників.

Доповнення

Події в Сеуті — одна з найбільших криз у відносинах між Іспанією і Марокко з 2002 року, коли розгорілась територіальна суперечка через безлюдний острів біля узбережжя Марокко.

Раніше, близько 8000 мігрантів, серед яких щонайменше 1500 неповнолітніх, пропливли через огородження між Марокко і містом Сеута на північному узбережжі Африки. Більшість з них марокканці, хоча були серед них і біженці з країн Африки на південь від Сахари. Анклав Сеута з XVII століття знаходиться під іспанським контролем.

Раніше Іспанія і Марокко домовилися, що нелегалів, які прибувають в Сеуту морем, будуть висилати в Марокко.

Мігранти регулярно перетинають кордон невеликими групами, але кількість прибулих на цьому тижні безпрецедентна.