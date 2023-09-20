Испания объявила о новых поставках военной помощи Украине

Детали

Во время первой рабочей сессии немецкой авиабазе Рамштайн была проанализирована текущая ситуация на местах, предоставлена информация, которая используется странами-членами для более эффективного удовлетворения реальных и наиболее насущных потребностей Вооруженных сил Украины и для более эффективного планирования будущих поставок помощи, отмечает ведомство.

В своем выступлении Роблес проинформировала своих коллег о состоянии поставок средств, которыми Испания продолжает поддерживать Украину, подчеркнув объявления об отгрузке новых бронированных транспортных машин, надувных командных катеров, а также различных материалов, пусковых установок и ракет для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальных грузовиков для работы с этими системами, а также машин скорой медицинской помощи.

Кроме того, для того, чтобы переданный в августе мобильный госпиталь "Роль 2+", который предоставляет очень важные услуги, продолжал функционировать и в дальнейшем, министр объявила об отправке на прошлой неделе значительного количества паллет с хирургическим и медицинским оборудованием.

Она также подчеркнула прогресс в подготовке украинского персонала на испанской территории в рамках миссии EUMAM в Украине при координации Тренировочного координационного центра в Толедо.

Прогнозы указывают на то, что около 4 000 военнослужащих со временем пройдут подготовку, что вдвое превышает количество, которое изначально обязалась предоставить Испания. Кроме того, в ответ на новые потребности Украины, будет предложен курс военного парашютного спорта в аэродинамической трубе, а также различные специальные курсы для украинских военных сил безопасности.

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Наконец, министр подчеркнула вклад испанских военных госпиталей в лечение украинских бойцов, где на сегодня 77 тяжелораненых и ампутированных солдат уже получили необходимую помощь и необходимые протезы.

Роблес завершила свое выступление, подтвердив, что украинские силы могут рассчитывать на неизменную поддержку Испании, и подчеркнула важность единства, координации и решимости Контактной группы "Рамштайнского формата" как ключевого элемента эффективности, достигнутой в поддержке Украины в ее защите и законной борьбе с российским агрессором.

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На полях встречи Маргарита Роблес приняла участие в первом заседании коалиции в поддержку Украины в сфере информационно-коммуникационных технологий, во время которого сообщила об обязательствах Испании перед Министерством обороны Украины в сфере киберзащиты, предлагая материалы и тренинги.

А также провела первую рабочую встречу с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, отмечает ведомство.

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