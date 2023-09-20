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Іспанія оголосила про нові поставки військової допомоги Україні

Іспанія оголосила про нові поставки військової допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. В. о. міністра оборони Маргарита Роблес оголосила про нові поставки військової та гуманітарної допомоги Україні, а також, що цього року Іспанія вдвічі збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, понад початково обіцяну. Про це вона заявила на засіданні Військової контактної групи з питань України, яке відбулося на німецькій авіабазі Рамштайн, передає УНН з посиланням на іспанське оборонне відомство. 

Деталі

Під час першої робочої сесії німецькій авіабазі Рамштайн було проаналізовано поточну ситуацію на місцях, надано інформацію, яка використовується країнами-членами для більш ефективного задоволення реальних і найбільш нагальних потреб Збройних сил України та для більш ефективного планування майбутніх поставок допомоги, зазначає відомство.

У своєму виступі Роблес поінформувала своїх колег про стан поставок засобів, якими Іспанія продовжує підтримувати Україну, підкресливши оголошення про відвантаження нових броньованих транспортних машин, надувних командних катерів, а також різних матеріалів, пускових установок і ракет для протиповітряної та протикорабельної оборони, спеціальних вантажівок для роботи з цими системами, а також машин швидкої медичної допомоги.

Крім того, для того, щоб переданий у серпні мобільний госпіталь "Роль 2+", який надає дуже важливі послуги, продовжував функціонувати і надалі, міністр оголосила про відправку минулого тижня значної кількості палет з хірургічним і медичним обладнанням.

Вона також підкреслила прогрес у підготовці українського персоналу на іспанській території в рамках місії EUMAM в Україні за координації Тренувального координаційного центру в Толедо.

Прогнози вказують на те, що близько 4 000 військовослужбовців з часом пройдуть підготовку, що вдвічі перевищує кількість, яку спочатку зобов'язалася надати Іспанія. Крім того, у відповідь на нові потреби України, буде запропоновано курс військового парашутного спорту в аеродинамічній трубі, а також різні спеціальні курси для українських військових сил безпеки.

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Насамкінець, міністр підкреслила внесок іспанських військових госпіталів у лікування українських бійців, де на сьогодні 77 важкопоранених та ампутованих солдатів вже отримали необхідну допомогу та необхідні протези.

Роблес завершила свій виступ, підтвердивши, що українські сили можуть розраховувати на незмінну підтримку Іспанії, і підкреслила важливість єдності, координації та рішучості Контактної групи "Рамштайнського формату" як ключового елементу ефективності, досягнутої в підтримці України в її захисті та законній боротьбі з російським агресором.

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На полях зустрічі Маргарита Роблес взяла участь у першому засіданні коаліції на підтримку України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, під час якого повідомила про зобов'язання Іспанії перед Міністерством оборони України у сфері кіберзахисту, пропонуючи матеріали та тренінги.

А також провела першу робочу зустріч з новим міністром оборони України Рустемом Умеровим, зазначає відомство.

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