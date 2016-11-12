"Исламское государство" взяло ответственность за взрыв в храме в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за мощный взрыв бомбы в суфийском храме в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, в результате которого, по данным чиновников, погибли по меньшей мере 10 и ранены 60 человек, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Тридцать пять шиитов были убиты и 95 получили ранения", - говорится в заявлении в аффилированном с "ИГ" агентстве Aamaq.
Министр внутренних дел в провинции Белуджиста подтвердил, что взрыв произошел, когда в храме суфийского святого присутствовали сотни людей. Он сказал, что спасательные работы продолжаются. При этом он отказался давать какие-либо детали по количеству погибших и раненых.
"Наше внимание сейчас сосредоточено на проведении спасательных работ. После их завершения мы обнародуем официальное количество погибших, котороые может быть высоким", - добавил он.
Местный сотрудник полиции сообщил, что по меньшей мере десять человек погибли и 60 получили ранения, но это количество может значительно вырасти.
При этом представитель спасательной службы некоммерческой организации "Фонд Едхи" сообщил, что более 30 человек, вероятно, были убиты.