"Ісламська держава" взяла відповідальність за вибух у храмі в Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за потужний вибух бомби в суфійському храмі в південно-західній пакистанській провінції Белуджистан, внаслідок якого, за даними чиновників, загинули щонайменше 10 і поранено 60 людей, передає УНН з посиланням на Associated Press.
"Тридцять п'ять шиїтів були вбиті і 95 отримали поранення", - йдеться в заяві в афілійованому з "ІД" агентстві Aamaq.
Міністр внутрішніх справ в провінції Белуджиста підтвердив, що вибух стався, коли у храмі суфійського святого були присутні сотні людей. Він сказав, що рятувальні роботи тривають. При цьому він відмовився давати будь-які деталі щодо кількості загиблих і поранених.
"Наша увага наразі зовсереджена на проведенні рятувальних робіт. Після їх завершення ми оприлюднимо офіційну кількість загиблих, що може бути високою", - додав він.
Місцевий співробітник поліції повідомив, що щонайменше десять людей загинули і 60 отримали поранення, але ця кількість може значно вирости.
При цьому представник рятувальної служби некомерційної організації "Фонд Едхі" повідомив, що більше 30 людей, ймовірно, були вбиті.