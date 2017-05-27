"Исламское государство" взяла ответственность за теракт в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Согласно информации, размещенной на сайте организации, боевики совершили вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами в египетской провинции Эль-Минья.
Кроме того, как передает издание, в заявлении администрации премьер-министра Египта сообщается, число жертв нападения возросла с 28 до 29.
Как сообщал УНН, египетская авиация нанесла новой серии авиаударов по лагерям исламистов.