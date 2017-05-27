"Исламское государство" взяла ответственность за теракт в Египте

Согласно информации, размещенной на сайте организации, боевики совершили вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами в египетской провинции Эль-Минья.

Кроме того, как передает издание, в заявлении администрации премьер-министра Египта сообщается, число жертв нападения возросла с 28 до 29.

Как сообщал УНН, египетская авиация нанесла новой серии авиаударов по лагерям исламистов.