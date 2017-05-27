“Ісламська держава” взяла відповідальність за теракт у Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Терористична організація “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за атаку на християн-коптів в єгипетській провінції Ель-Мінья, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Згідно з інформацією, розміщеною на веб-сайті організації, бойовики вчинили збройний напад на автобус з християнами-коптами в єгипетській провінції Ель-Мінья.
Крім того, як передає видання, у заяві адміністрації прем'єр-міністра Єгипту повідомляється, число жертв нападу зросла з 28 до 29.
Як повідомляв УНН, єгипетська авіація завдала нової серії авіаударів по таборах ісламістів.