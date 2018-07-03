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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74056 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110100 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 131163 просмотра

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8 марта, 10:25 • 138191 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Иранского дипломата задержали за подготовку теракта во Франции

Иранского дипломата задержали за подготовку теракта во Франции

Киев  •  УНН

 • 9628 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Бельгии задержали трех человек по подозрению и подготовке взрыва на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа. Одним из задержанных оказался иранский дипломат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Добавим, что конференция состоялась в Париже 30 июня с участием адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Несколько бывших европейских и арабских министров также приняли участие в заседании иранских оппозиционных групп в изгнании, которые стремятся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. На мероприятии присутствовали 25 000 человек.

Министр иностранных дел Ирана назвал новость зловещей и неправдоподобной, заявив, что Тегеран готов работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы докопаться до сути.

Сообщалось, злоумышленники имеют иранское происхождение и гражданство Бельгии. У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудования включая 500 грамм взрывчатого вещества TATP и взрыватель. Им предъявлены обвинения в попытке убийства и подготовке теракта.

Как сообщал УНН, 44-летняя подозреваемая в подготовке теракта у памятника воинам УПА в Харькове будет ждать суда под стражей.

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