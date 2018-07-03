Іранського дипломата затримали за підготовку теракту у Франції

Додамо, що конференція відбулася в Парижі 30 червня за участі адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Кілька колишніх європейських і арабських міністрів також взяли участь у засіданні іранських опозиційних груп у вигнанні, які прагнуть покласти край владі шиїтського мусульманського духовенства в Ірані. На заході були присутні 25 тисяч людей.

Міністр закордонних справ Ірану назвав новину зловісною і неправдоподібною, заявивши, що Тегеран готовий працювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб докопатися до суті.

Повідомлялося, зловмисники мають іранське походження та громадянство Бельгії. У затриманих виявили необхідне для виготовлення бомби обладнання включно з 500 грамами вибухової речовини TATP та детонатором. Їм висунули обвинувачення у спробі вбивства та підготовці теракту.



Як повідомляв УНН, 44-річна підозрювана у підготовці теракту біля пам'ятника воїнам УПА у Харкові чекатиме суду під вартою.