Иран заявил о намерении резко повысить уровень обогащения урана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Иран намерен довести до 20% уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, что значительно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. Об этом сообщил, представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Соответствующее заявление власти Ирана направили в МАГАТЭ 31 декабря. При этом они не сообщили, когда планируют приступить к реализации планов. Тегеран ссылается на принятый 2 ноября иранским парламентом закон, согласно которому в стране ежегодно должно производиться "не менее 120 килограммов урана, обогащенного до 20%".
Напомним, что в июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий -, которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие. США в мае 2018 года вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.
В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках соглашения, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".