Іран заявив про намір різко підвищити рівень збагачення урану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Іран має намір довести до 20% рівень збагачення урану на ядерному об'єкті в Фордо, що значно вище параметрів, передбачених багатосторонньою угодою щодо іранського атому від 2015 року. Про це повідомив представник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну заяву влади Ірану направили в МАГАТЕ 31 грудня. При цьому вони не повідомили, коли планують приступити до реалізації планів. Тегеран посилається на ухвалений 2 листопада іранським парламентом закон, згідно з яким в країні щорічно повинно вироблятися "не менше 120 кілограмів урану, збагаченого до 20%".
Нагадаємо, що в червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду - Спільний всеосяжний план дій -, яка має на меті не дозволити Тегерану отримати ядерну зброю. США в травні 2018 року вийшли цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.
У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках угоди, а 6 січня 2020 рік оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".