Иран приговорил к смертной казни еще 5 человек

Детали

Вердикт увеличивает общее количество смертных приговоров до 11 с начала общенациональных протестов в сентябре по поводу смерти 22-летней Махсы Амини.

Выступая на пресс-конференции в Тегеране, представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши сообщил, что по делу, связанному с убийством Рухоллы Аджамиана, вызвано 16 обвиняемых.

Пятеро из них были приговорены к смертной казни, а еще 11, в том числе трое в возрасте до 18 лет, приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Приговоры, добавил он, не окончательны и могут быть обжалованы в суде высшей инстанции.

Между тем представитель судебной власти объявил, что 1200 человек, арестованных во время протестов, были освобождены, поскольку они не играли существенной роли в беспорядках.

Он сказал, что ряд иностранных граждан также были арестованы во время протестов по обвинению в «сговоре и сговоре с целью совершения преступления против национальной безопасности».

Согласно сообщениям, по меньшей мере семь французских граждан находятся в иранских тюрьмах по обвинению в «шпионаже». Президент Франции Эммануэль Макрон назвал их заявление «неприемлемым».

Добавим

Министерство внутренних дел Ирана заявило, что с середины сентября было убито в общей сложности 200 человек, включая мирных жителей и силовиков.

Однако иностранные НПО оценили число погибших в более чем 450 человек, а США и ЕС ввели ряд санкций, связанных с правами человека, в отношении иранских официальных лиц и организаций.