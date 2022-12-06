Иран приговорил к смертной казни еще 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Судебная система Ирана во вторник вынесла смертные приговоры еще пяти лицам, которые, вероятно, причастны к убийству в прошлом месяце члена военизированного формирования «Басидж» после громкого судебного процесса, транслировавшегося по телевидению, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
Вердикт увеличивает общее количество смертных приговоров до 11 с начала общенациональных протестов в сентябре по поводу смерти 22-летней Махсы Амини.
Выступая на пресс-конференции в Тегеране, представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши сообщил, что по делу, связанному с убийством Рухоллы Аджамиана, вызвано 16 обвиняемых.
Пятеро из них были приговорены к смертной казни, а еще 11, в том числе трое в возрасте до 18 лет, приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Приговоры, добавил он, не окончательны и могут быть обжалованы в суде высшей инстанции.
Между тем представитель судебной власти объявил, что 1200 человек, арестованных во время протестов, были освобождены, поскольку они не играли существенной роли в беспорядках.
Он сказал, что ряд иностранных граждан также были арестованы во время протестов по обвинению в «сговоре и сговоре с целью совершения преступления против национальной безопасности».
Согласно сообщениям, по меньшей мере семь французских граждан находятся в иранских тюрьмах по обвинению в «шпионаже». Президент Франции Эммануэль Макрон назвал их заявление «неприемлемым».
Добавим
Министерство внутренних дел Ирана заявило, что с середины сентября было убито в общей сложности 200 человек, включая мирных жителей и силовиков.
Однако иностранные НПО оценили число погибших в более чем 450 человек, а США и ЕС ввели ряд санкций, связанных с правами человека, в отношении иранских официальных лиц и организаций.