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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Іран засудив до смертної кари ще 5 осіб

Іран засудив до смертної кари ще 5 осіб

Київ • УНН

 • 1056591 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Судова система Ірану у вівторок винесла смертні вироки ще п'яти особам, які, ймовірно, причетні до вбивства минулого місяця члена воєнізованого формування «Басидж» після гучного судового процесу, який транслювався по телебаченню, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Вердикт збільшує загальну кількість смертних вироків до 11 з початку загальнонаціональних протестів у вересні з приводу смерті 22-річної Махси Аміні.

Виступаючи на пресконференції в Тегерані, представник судової влади Ірану Масуд Сетайєші повідомив, що у справі, пов'язаній із вбивством Рухолли Аджаміана, викликано 16 обвинувачених.

П'ятеро з них було засуджено до страти, а ще 11, у тому числі трьох віком до 18 років, засуджено до тривалих строків позбавлення волі.

Вироки, додав він, не є остаточними та можуть бути оскаржені в суді вищої інстанції.

Тим часом представник судової влади оголосив, що 1200 осіб, заарештованих під час протестів, було звільнено, оскільки вони не відігравали суттєвої ролі у заворушеннях.

Він сказав, що низка іноземних громадян також була заарештована під час протестів за звинуваченням у «змові та змові з метою скоєння злочину проти національної безпеки».

Згідно з повідомленнями, щонайменше семеро французьких громадян наразі перебувають в іранських в'язницях за звинуваченням у «шпигунстві». Президент Франції Еммануель Макрон назвав їх висновок «неприйнятним».

Додамо

Міністерство внутрішніх справ Ірану заявило, що з середини вересня було вбито загалом 200 осіб, включаючи мирних жителів і силовиків.

Однак іноземні НУО оцінили кількість загиблих у понад 450 осіб, а США та ЄС запровадили низку санкцій, пов'язаних з правами людини, щодо іранських офіційних осіб та організацій.

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