Иран пригрозил Европе нарастить дальность ракет

"Если мы и сохраняем дальность наших ракет расстоянием до 2000 км, то это не потому что у нас не хватает технологий. Мы выполняем нашу стратегическую доктрину... До сих пор мы чувствовали, что Европа не является угрозой, поэтому мы не увеличили дальность наших ракет. Но если Европа захочет превратиться в угрозу, мы увеличим дальность", - заявил Х.Саламе.

Отмечается, что Франция ранее призвала к бескомпромиссному диалогу с Ираном по его ракетной программе.

Однако Иран заявляет, что его ракетная программа направлена ​​на защиту и не является предметом обсуждения.

Напомним, Иран заявил о уничтожения "Исламского государства".