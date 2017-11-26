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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 53443 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 32922 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 44809 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 55838 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109895 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 113203 просмотра

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10 марта, 15:15 • 137903 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Иран пригрозил Европе нарастить дальность ракет

Иран пригрозил Европе нарастить дальность ракет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Иран увеличит дальность своих ракет, если Европа будет ему угрожать. Об этом заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Хосейн Саламе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Если мы и сохраняем дальность наших ракет расстоянием до 2000 км, то это не потому что у нас не хватает технологий. Мы выполняем нашу стратегическую доктрину... До сих пор мы чувствовали, что Европа не является угрозой, поэтому мы не увеличили дальность наших ракет. Но если Европа захочет превратиться в угрозу, мы увеличим дальность", - заявил Х.Саламе.

Отмечается, что Франция ранее призвала к бескомпромиссному диалогу с Ираном по его ракетной программе.

Однако Иран заявляет, что его ракетная программа направлена ​​на защиту и не является предметом обсуждения.

Напомним, Иран заявил о уничтожения "Исламского государства".

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