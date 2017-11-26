Іран пригрозив Європі наростити дальність ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Іран збільшить дальність своїх ракет, якщо Європа буде йому погрожувати. Про це заявив заступник глави Корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Якщо ми і зберігаємо дальність наших ракет відстанню до 2000 км, то це не тому що у нас не вистачає технологій. Ми виконуємо нашу стратегічну доктрину… Досі ми відчували, що Європа не є загрозою, тому ми не збільшили дальність наших ракет. Але якщо Європа захоче перетворитися на загрозу, ми збільшимо дальність", - заявив Х. Саламі.
Зазначається, що Франція раніше закликала до безкомпромісного діалогу з Іраном щодо його ракетної програми.
Однак Іран заявляє, що його ракетна програма спрямована на захист і не є предметом обговорення.
Нагадаємо, Іран заявив про знищення "Ісламської держави".