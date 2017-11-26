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Іран пригрозив Європі наростити дальність ракет

Іран пригрозив Європі наростити дальність ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Іран збільшить дальність своїх ракет, якщо Європа буде йому погрожувати. Про це заявив заступник глави Корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі, передає УНН з посиланням на Reuters. 

"Якщо ми і зберігаємо дальність наших ракет відстанню до 2000 км, то це не тому що у нас не вистачає технологій. Ми виконуємо нашу стратегічну доктрину… Досі ми відчували, що Європа не є загрозою, тому ми не збільшили дальність наших ракет. Але якщо Європа захоче перетворитися на загрозу, ми збільшимо дальність", - заявив Х. Саламі.

Зазначається, що Франція раніше закликала до безкомпромісного діалогу з Іраном щодо його ракетної програми.
Однак Іран заявляє, що його ракетна програма спрямована на захист і не є предметом обговорення.

Нагадаємо, Іран заявив про знищення "Ісламської держави"

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