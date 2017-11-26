Іран пригрозив Європі наростити дальність ракет

"Якщо ми і зберігаємо дальність наших ракет відстанню до 2000 км, то це не тому що у нас не вистачає технологій. Ми виконуємо нашу стратегічну доктрину… Досі ми відчували, що Європа не є загрозою, тому ми не збільшили дальність наших ракет. Але якщо Європа захоче перетворитися на загрозу, ми збільшимо дальність", - заявив Х. Саламі.

Зазначається, що Франція раніше закликала до безкомпромісного діалогу з Іраном щодо його ракетної програми.

Однак Іран заявляє, що його ракетна програма спрямована на захист і не є предметом обговорення.

Нагадаємо, Іран заявив про знищення "Ісламської держави".