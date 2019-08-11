Иран планирует избавиться от нефтяной зависимости
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Официальный Тегеран намерен полностью избавиться от прямой зависимости бюджета от нефтяных поступлений. Об этом заявил председатель Организации бюджетного планирования страны Мохаммад Багер Нобахт, сообщает УНН со ссылкой на агентство MEHR.
"Учитывая сложные времена санкционного давления, мы теряем значительное количество бюджетных ресурсов; поэтому необходимо убедиться, что реформы структуры бюджета для следующего года смогут свести прямую зависимость от нефтяных доходов к нулю", - заявил Нобахт.
Чиновник также добавил, что Иран даже при обычных условиях без введения санкций должен снизить зависимость от нефтяных доходов.
"Впервые мы сделали важный шаг в направлении реформирования бюджетной структуры страны", - подчеркнул Нобахт.
Напомним, американские санкции не помешали Ирана экспортировать нефть.