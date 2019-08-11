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Іран планує позбутися нафтової залежності

Іран планує позбутися нафтової залежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Офіційний Тегеран має намір повністю позбутися прямої залежності бюджету від нафтових надходжень. Про це заявив голова Організації бюджетного планування країни Мохаммад Багер Нобахт, повідомляє УНН з посиланням на агентство MEHR.

"Враховуючи складні часи санкційного тиску, ми втрачаємо значну кількість бюджетних ресурсів; тому необхідно переконатися, що реформи структури бюджету для наступного року зможуть звести пряму залежність від нафтових прибутків до нуля", - заявив Нобахт.

Чиновник також додав, що Іран навіть за звичайних умов без запровадження санкцій мав би знизити залежність від нафтових прибутків.

"Вперше ми зробили важливий крок у напрямку реформування бюджетної структури країни", - підкреслив Нобахт.

Нагадаємо, американські санкції не завадили Ірану експортувати нафту.

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