Іран планує позбутися нафтової залежності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Офіційний Тегеран має намір повністю позбутися прямої залежності бюджету від нафтових надходжень. Про це заявив голова Організації бюджетного планування країни Мохаммад Багер Нобахт, повідомляє УНН з посиланням на агентство MEHR.
"Враховуючи складні часи санкційного тиску, ми втрачаємо значну кількість бюджетних ресурсів; тому необхідно переконатися, що реформи структури бюджету для наступного року зможуть звести пряму залежність від нафтових прибутків до нуля", - заявив Нобахт.
Чиновник також додав, що Іран навіть за звичайних умов без запровадження санкцій мав би знизити залежність від нафтових прибутків.
"Вперше ми зробили важливий крок у напрямку реформування бюджетної структури країни", - підкреслив Нобахт.
Нагадаємо, американські санкції не завадили Ірану експортувати нафту.