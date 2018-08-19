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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Иран намерен отменить штампы о въезде в страну для туристов

Киев • УНН

 • 10899 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Иранские власти предложили отменить штампы о въезде и выезде из страны в паспортах для иностранных туристов. Такая мера направлена на противодействие американским санкциям, которые могут смутить желающих посетить Исламскую Республику Иран, заявил в субботу вице-президент страны и руководитель Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму ИРИ Али Асгар Мунесан, информирует УНН.

Иран намерен отменить штампы о въезде в страну для туристов

“Полиция и министерство иностранных дел Ирана уже одобрили эту инициативу. Сейчас мы ожидаем одобрения со стороны правительства”, — приводит слова чиновника агентство Irna.

Как указал Мунесан, число туристов, посетивших Иран в первом квартале текущего года, выросло на 38%, но при этом значительно уменьшилось число посетителей из Европы, что сказалось на работе четырех-и пятизвездочных отелей. “Мы готовим целый пакет мер по поддержке отелей и привлечению туда потока туристов”, — добавил он.

Напомним, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступят в силу 5 ноября, они коснутся энергетической отрасли Ирана, а также соглашения, касающиеся нефти и транзакции с центробанком страны.

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