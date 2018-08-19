Іран має намір скасувати штампи про в'їзд в країну для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Іранська влада запропонували скасувати штампи про в’їзд і виїзд із країни у паспортах для іноземних туристів. Така міра направлена на протидію американських санкцій, які можуть збентежити бажаючих відвідати Ісламську Республіку Іран, заявив у суботу віце-президент країни і керівник Організації із культурної спадщини, ремесел і туризму ІРІ Алі Асгар Мунесан, інформує УНН.
“Поліція і міністерство закордонних справ Ірану вже схвалили цю ініціативу. Зараз ми очікуємо схвалення з боку уряду”, — наводить слова чиновника агентство Irna.
Як вказав Мунесан, кількість туристів, що відвідали Іран у першому кварталі поточного року, зросла на 38%, але при цьому значно зменшилася кількість відвідувачів з Європи, що позначилося на роботі чотирьох-і п’ятизіркових готелів. “Ми готуємо цілий пакет заходів із підтримки готелів та залученню туди потоку туристів”, — додав він.
Нагадаємо, в травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.
Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції наберуть чинності 5 листопада, вони торкнуться енергетичної галузі Ірану, а також угоди, які стосуються нафти, і транзакції зі центробанком країни.