Иран и США почти завершили переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года в Вене

Детали

Агентство Reuters со ссылкой на одного иранского и одного европейского чиновника сообщило в июне, что Тегеран отказался от своего требования об исключении Корпуса стражей исламской революции из списка санкций Вашингтона.

В четверг высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters: "У нас есть собственные предложения, которые будут обсуждаться на переговорах в Вене, такие как постепенная отмена санкций в отношении гвардейцев".

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил в четверг, что переговоры "на данный момент практически завершены".

Главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам Али Багери Кани возложил на Белый дом ответственность за компромисс, заявив, что Соединенные Штаты должны "проявить зрелость и действовать ответственно".

Ранее

Переговоры сорвались главным образом из-за требования Тегерана, чтобы Вашингтон исключил стражей исламской революции из списка Иностранной террористической организации США (ИТО). США отказались это сделать.

Тегеран также требует, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отказалось от своих заявлений о ядерной деятельности Тегерана, возражая против прошлогоднего заявления ООН о том, что Иран не смог полностью объяснить следы урана на незаявленных объектах.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в июле представил компромиссное предложение и призвал стороны принять его во избежание "опасного ядерного кризиса". Два иранских чиновника заявили, что Тегеран "не удовлетворен" проектом текста.