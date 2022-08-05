Іран і США майже завершили переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року у Відні

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Агентство Reuters з посиланням на одного іранського та одного європейського чиновника повідомило у червні, що Тегеран відмовився від своєї вимоги про виключення Корпусу вартових ісламської революції із списку санкцій Вашингтона.

У четвер високопоставлений іранський чиновник повідомив агентству Reuters: "У нас є власні пропозиції, які обговорюватимуться на переговорах у Відні, такі як поступове скасування санкцій щодо гвардійців".

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив у четвер, що переговори "на даний момент практично завершені".

Головний переговорник Ірану з ядерних питань Алі Багері Кані поклав на Білий дім відповідальність за компроміс, заявивши, що Сполучені Штати мають "виявити зрілість та діяти відповідально".

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Переговори зірвалися головним чином через вимогу Тегерана, щоб Вашингтон виключив вартових ісламської революції зі списку Іноземної терористичної організації США (ІТО). США відмовилися це зробити.

Тегеран також вимагає, щоб Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилося від своїх заяв про ядерну діяльність Тегерана, заперечуючи проти торішньої заяви ООН про те, що Іран не зміг повністю пояснити сліди урану на незаявлених об'єктах.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у липні представив компромісну пропозицію і закликав сторони прийняти її, щоб уникнути "небезпечної ядерної кризи". Два іранські чиновники заявили, що Тегеран "не задоволений" проектом тексту.