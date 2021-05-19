"IPhone делает вас цифровым рабом": Основатель Telegram жестко раскритиковал компанию Apple
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Основатель Telegram Павел Дуров жестко раскритиковал компанию Apple и ее iPhonе. Он заявил, что компания делает из своих пользователей "цифровых рабов", отнимая у них выбор. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Цитата
“Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме”, — написал Дуров.
По его словам, дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию.
“Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье”, — поделился Дуров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американская организация через суд требует удалить Telegram с App Store
Но, самое худшее, по мнению Дурова, то, что пользователи iPhone не имеют право загружать приложения любым другим образом, кроме как через App Store.
“Знание iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам позволяет использовать только те программы, которые Apple позволяет устанавливать за их App Store”, — написал Дуров.
Напомним
Акции Apple упали после призыва Дурова перейти с iOS на Android.