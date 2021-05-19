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"IPhone делает вас цифровым рабом": Основатель Telegram жестко раскритиковал компанию Apple

Киев • УНН

 • 23447 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Основатель Telegram Павел Дуров жестко раскритиковал компанию Apple и ее iPhonе. Он заявил, что компания делает из своих пользователей "цифровых рабов", отнимая у них выбор. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"IPhone делает вас цифровым рабом": Основатель Telegram жестко раскритиковал компанию Apple

Цитата

“Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме”, — написал Дуров.

По его словам, дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию.

“Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье”, — поделился Дуров.

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Но, самое худшее, по мнению Дурова, то, что пользователи iPhone не имеют право загружать приложения любым другим образом, кроме как через App Store.

“Знание iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам позволяет использовать только те программы, которые Apple позволяет устанавливать за их App Store”, — написал Дуров.

Напомним

Акции Apple упали после призыва Дурова перейти с iOS на Android.

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