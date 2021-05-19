"iPhone робить вас цифровим рабом": Засновник Telegram жорстко розкритикував компанію Apple
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Засновник Telegram Павло Дуров жорстко розкритикував компанію Apple та її iPhonе. Він заявив, що компанія робить зі своїх користувачів "цифрових рабів", відбираючи в них вибір. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“Apple дуже ефективно реалізує свою бізнес-модель, засновану на продажу застарілого обладнання за завищеною ціною клієнтам, заблокованим в їх екосистемі”, — написав Дуров.
За його словами, дисплеї iPhone на 60 Гц не можуть конкурувати з дисплеями сучасних моделей на платформі Android на 120 Гц, які підтримують більш плавну анімацію.
“Кожен раз, коли мені доводиться використовувати iPhone для тестування нашого застосування на iOS, я відчуваю, що мене відкидає в Середньовіччя”, — поділився Дуров.
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Але, найгірше, на думку Дурова, те, що користувачі iPhone не мають право завантажувати додатки будь-яким іншим чином, крім як через App Store.
“Володіння iPhone робить вас цифровим рабом Apple — вам дозволяє використовувати тільки ті програми, які Apple дозволяє вам встановлювати через їх App Store”, — написав Дуров.
Нагадаємо
Акції Apple впали після заклику Дурова перейти з iOS на Android.