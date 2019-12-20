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Инвесторы напомнили НКРЭКУ о миллиардных исках в случае ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов

Киев  •  УНН

 • 7651 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) предупреждает, что в случае ретроспективного снижения "зеленых" тарифов, инвесторы вынуждены будут инициировать против Украины международные арбитражи на миллиарды евро. Об этом говорится открытом в письме Ассоциации к НКРЭКУ, которая инициирует такой пересмотр, передает УНН.

“Это приведет до многочисленных судебных исков против Украины в международных арбитражах на миллиарды евро. Европейская практика решения таких споров свидетельствует о том, что государство, в котором были допущены ретроспективное изменения, будет обязано компенсировать инвесторам недополученный доход, а ее инвестпривлекательность в этом секторе станет почти нулевой”, — предупреждают в УАВЭ.

В целом УАВЭ раскритиковала позицию НКРЭКУ, которую комиссия заняла при обсуждении компромиссного варианта по “зеленым” тарифам.

Ассоциация и ее участники обеспокоены такого рода заявлениями НКРЭКУ и считают их деструктивными и такими, что делают невозможным дальнейшее устойчивое развитие отрасли.

“Просим в дальнейшем воздержаться от подобных заявления, поскольку они отрицательно влияют на начатый законотворческий процесс и создают дополнительные риски”, — подытожили в Ассоциации.

Как сообщалось, 13 декабря на заседании профильного комитета депутаты из фракции “Слуга народа” во главе с главой комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект № 2543. По словам авторов этого законопроекта, он позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшит нагрузку на рынок через выплаты по “зеленому” тарифу.

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