Інвестори нагадали НКРЕКП про мільярдні позови в разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) попереджає, що в разі ретроспективного зниження “зелених” тарифів, інвестори змушені будуть ініціювати проти України міжнародних арбітражів на мільярди євро. Про це йдеться відкритому в листі Асоціації до НКРЕКП, яка ініціює такий перегляд, передає УНН.