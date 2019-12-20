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Інвестори нагадали НКРЕКП про мільярдні позови в разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) попереджає, що в разі ретроспективного зниження “зелених” тарифів, інвестори змушені будуть ініціювати проти України міжнародних арбітражів на мільярди євро. Про це йдеться відкритому в листі Асоціації до НКРЕКП, яка ініціює такий перегляд, передає УНН.

“Це призведе до численних судових позовів проти України в міжнародних арбітражах на мільярди євро. Європейська практика вирішення таких суперечок свідчить про те, що держава, в якій були допущені ретроспективні зміни, буде зобов’язана компенсувати інвесторам недоотриманий дохід, а її інвестиційна привабливість в цьому секторі стане майже нульова”, — попереджають в УАВЕ.

В цілому УАВЕ розкритикувала позицію НКРЕКП, яку комісія зайняла під час обговорення компромісного варіанту по “зелених” тарифах.

Асоціація та її учасники стурбовані такого роду заявами НКРЕКП і вважають їх деструктивними і такими, що унеможливлюють подальший сталий розвиток галузі.

“Просимо надалі утриматися від подібних заяв, оскільки вони негативно впливають на розпочатий законотворчий процес і створюють додаткові ризики”, — підсумували в Асоціації.

Як повідомлялося, 13 грудня на засіданні профільного комітету депутати з фракції “Слуга народу” на чолі з головою комітету Андрієм Герус відмовилися підтримати законопроект № 2543. За словами авторів цього законопроекту, він дозволить державі виконати зобов’язання перед інвесторами і в той же час зменшить навантаження на ринок через виплати по “зеленому” тарифу.

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