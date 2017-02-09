Инциденты с украинским нардепом и немецким послом не повлияют на отношения между странами - П.Климкин

"Я вижу проблему не только в смысле сказанного, но и в том, как это было сказано - в приведенных сравнениях. Но я хочу особо подчеркнуть, что то, что происходит, оно никак не влияет на контекст украинско-немецких отношений. Мы знаем немецкую позицию, я работаю очень плотно со всеми представителями, не только теми, которые отвечают за внешнюю политику", - сказал он.

Также П.Климкин добавил, что реакция А.Гончаренко на заявления посла была слишком эмоциональной.

Напомним, посол Германии Эрнст Райхель сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Утром 8 февраля нардеп А.Гончаренко в знак протеста против заявления Э.Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.