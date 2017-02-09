Інциденти з українським нардепом і німецьким послом не вплинуть на відносини між країнами - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Заяви, які зробив посол Німеччини Ернст Райхель щодо Донбасу та шкода, яку заподіяв народний депутат Олексій Гончаренко берлінській стіні, ніяк не впливають на контекст відносин України та Німеччини. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Я бачу проблему не тільки в змісті сказаного, але і в тому, як це було сказано — у наведених порівняннях. Але я хочу особливо наголосити, що те, що відбувається, воно ніяк не впливає на контекст українсько-німецьких відносин. Ми знаємо німецьку позицію, я працюю дуже щільно зі всіма представниками, не тільки тими, що відповідають за зовнішню політику”, — сказав він.
Також П.Клімкін додав, що реакція О.Гончаренка на заяви посла була занадто емоційною.
Нагадаємо, посол Німеччини Ернст Райхель повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.
Вранці 8 лютого нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.