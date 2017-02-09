Интерпол до сих пор не дал ответы по розыску А.Онищенко

"Ответы мы не получили на сегодня", - сказал он.

Напомним, ранее руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя сообщал, что в Интерполе вероятно рассмотрят вопросы международного розыска народного депутата Александра Онищенко во время заседания комиссии 26-29 января .

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.