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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Интерпол до сих пор не дал ответы по розыску А.Онищенко

Киев • УНН

 • 10655 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Интерпол на сегодня не предоставил ответы украинскому бюро Интерпола об объявлении в международный розыск народного депутата Украины Александра Онищенко. Об этом сообщил УНН спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Интерпол до сих пор не дал ответы по розыску А.Онищенко

"Ответы мы не получили на сегодня", - сказал он.

Напомним, ранее руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя сообщал, что в Интерполе вероятно рассмотрят вопросы международного розыска народного депутата Александра Онищенко во время заседания комиссии 26-29 января .

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016года  А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.

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