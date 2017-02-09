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Інтерпол досі не надав відповіді щодо розшуку О.Онищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Інтерпол на сьогодні не надав відповіді Українському бюро Інтерполу щодо оголошення в міжнародний розшук народного депутата України Олександра Онищенка. Про це повідомив УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

Інтерпол досі не надав відповіді щодо розшуку О.Онищенка

“Відповіді ми не отримали станом на сьогодні”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя повідомляв, що в Інтерполі ймовірно розглянуть питання міжнародного розшуку народного депутата Олександра Онищенка під час засідання комісії 26-29 січня.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

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