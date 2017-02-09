Інтерпол досі не надав відповіді щодо розшуку О.Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Інтерпол на сьогодні не надав відповіді Українському бюро Інтерполу щодо оголошення в міжнародний розшук народного депутата України Олександра Онищенка. Про це повідомив УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
“Відповіді ми не отримали станом на сьогодні”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя повідомляв, що в Інтерполі ймовірно розглянуть питання міжнародного розшуку народного депутата Олександра Онищенка під час засідання комісії 26-29 січня.
Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.