Интеграция в НАТО даст толчок развития украинской экономике - И.Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Вступление Украины в НАТО позволит защитить не только политические и военные, но также и экономические интересы страны. Об этом заявила в своей статье для DT.UA вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Об этом часто забывают, однако экономическое сотрудничество внутри альянса играет не меньшую роль, чем геополитическое или военное. Оно основывается на том простом и ясном понимании, что политический консенсус между странами-членами несовместим с экономическим противостоянием. Поэтому все члены блока должны взаимодействовать в экономической сфере, вести диалог и консультации по вопросам, касающимся общих интересов", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.
По словам вице-премьера, суммарный ВВП стран-членов НАТО превышает отметку в 35 трлн долларов, что почти в три раза выше, чем суммарный ВВП стран ЕС.
"Кроме того, не следует забывать, что прогресс в отношениях с НАТО, а тем более факт вступления в альянс, является хорошим сигналом для инвесторов. Это неоднократно подтверждалось на практике. Так, в год вступления в НАТО инвестиции в экономику Польши увеличились почти в четыре раза, Чехии и Венгрии - в 3,5 раза, Румынии - в 2,4 раза, Болгарии - вдвое", - подчеркивает она.
И.Климпуш-Цинцадзе также убеждена, что вступление в НАТО откроет новые возможности для предприятий украинского ОПК.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила мнение, что агрессивная политика Кремля привела к активизации структур Североатлантического альянса и заставила продемонстрировать свою способность к решительным действиям.