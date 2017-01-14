Інтеграція до НАТО дасть поштовх розвитку української економіки - І.Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Вступ України до НАТО дозволить захистити не лише політичні та військові, але також і економічні інтереси країни. На цьому наголосила у своїй статті для DT.UA віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Про це часто забувають, однак економічна співпраця всередині альянсу відіграє не меншу роль, ніж геополітична чи військова. Вона ґрунтується на тому простому й чіткому розумінні, що політичний консенсус між країнами-членами несумісний із економічним протистоянням. А тому всі члени блоку мають взаємодіяти в економічній царині, вести діалог і консультації з питань, що стосуються спільних інтересів", - зазначила І.Климпуш-Цинцадзе.
За словами віце-прем'єра, сумарний ВВП країн-членів НАТО перевищує позначку в 35 трлн доларів, що майже в три рази вище, ніж сумарний ВВП країн ЄС.
"Крім того, не слід забувати, що прогрес у відносинах із НАТО, а тим більше факт вступу до альянсу, є добрим сигналом для інвесторів. Це неодноразово підтверджувалося на практиці. Так, у рік вступу до НАТО інвестиції в економіку Польщі збільшилися майже вчетверо, Чехії та Угорщини — у 3,5 разу, Румунії — у 2,4 разу, Болгарії — удвічі", - підкреслює вона.
І.Климпуш-Цинцадзе також переконана, що вступ до НАТО відкриє нові можливості для підприємств українського ОПК.
Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила думку, що агресивна політика Кремля призвела до активізації структур Північноатлантичного Альянсу і змусила його продемонструвати свою здатність до рішучих дій.