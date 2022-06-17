Институт изучения войны: российские оккупанты пытаются отрезать Лисичанск
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Детали
ISW обращают внимание на слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что оккупанты одновременно атакуют на девяти направлениях.
Как говорится в отчете, украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.
Напомним
Российские оккупанты могут устраивать атаки под чужим флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрследующих операций.