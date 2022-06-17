Інститут вивчення війни: російські окупанти намагаються відрізати Лисичанськ

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ISW звертають увагу на слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що окупанти одночасно атакують на дев'яти напрямках.

Як йдеться у звіті, українські сили, ймовірно, відновили контрнаступальну операцію на захід і північний захід від Ізюма. За оцінкою аналітиків ISW, її метою можуть бути наземні шляхи постачання, які росіяни використовують для забезпечення окупаційних військ в районі Ізюма і Лиману.

Нагадаємо

Російські окупанти можуть влаштовувати атаки під чужим прапором біля Херсона, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій.