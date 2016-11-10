Инспектору грозит до 4 лет тюрьмы за взятку в Херсонской области

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15 марта, 19:03 • 111403 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155711 просмотра

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15 марта, 13:22 • 131018 просмотра

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15 марта, 13:08 • 124035 просмотра

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15 марта, 12:52 • 109045 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. За незаконную регистрацию транспортных средств с временно оккупированной территории АР Крым инспектору сервисного центра МВД грозит до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Южного региона.

Прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора Территориального сервисного центра МВД Украины г. Геническа и его пособника.

Так, в июне 2016 года должностное лицо вместе с соучастником задержали непосредственно при получении части оговоренной суммы взятки.

Установлено, что указанные лица в течение апреля-июня 2016 г. требовали и получили от гражданина неправомерную выгоду в сумме 800 долларов США за совершение действий, связанных с незаконной регистрацией транспортных средств с временно оккупированной территории АР Крым. Кроме того, в этот "комплект услуг" входила выдача технических паспортов без видимых владельцев и соответствующих документов.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Правонарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.

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