Инспектору грозит до 4 лет тюрьмы за взятку в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За незаконную регистрацию транспортных средств с временно оккупированной территории АР Крым инспектору сервисного центра МВД грозит до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Южного региона.
Прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора Территориального сервисного центра МВД Украины г. Геническа и его пособника.
Так, в июне 2016 года должностное лицо вместе с соучастником задержали непосредственно при получении части оговоренной суммы взятки.
Установлено, что указанные лица в течение апреля-июня 2016 г. требовали и получили от гражданина неправомерную выгоду в сумме 800 долларов США за совершение действий, связанных с незаконной регистрацией транспортных средств с временно оккупированной территории АР Крым. Кроме того, в этот "комплект услуг" входила выдача технических паспортов без видимых владельцев и соответствующих документов.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.
Правонарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.