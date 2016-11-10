Інспектору загрожує до 4 років ув'язнення за хабар на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За незаконну реєстрацію транспортних засобів з тимчасово окупованої території АР Крим інспектору сервісного центру МВС загрожує до 4 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Південного регіону.
Прокуратура завершила досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо інспектора Територіального сервісного центру МВС України м. Генічеська та його пособника.
Так, що у червні 2016 року посадовця разом зі співучасником затримано безпосередньо під час отримання частини обумовленої суми хабара.
Встановлено, що за неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США зазначені особи упродовж квітня-червня 2016 року вимагали та отримали від громадянина неправомірну вигоду за вчинення дій, пов’язаних із незаконною реєстрацією транспортних засобів з тимчасово окупованої території АР Крим. Крім того, у цей “комплект послуг” входило видача технічних паспортів без наявних власників та відповідних документів.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч.1 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.
Правопорушникам загрожує до 4 років позбавлення волі.