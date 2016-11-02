Инспектора будут судить за пособничество в побеге преступника на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Инспектора изолятора временного содержания будут судить за пособничество в побеге преступника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Установлено, что инспектор дважды организовывал перевозки преступника в больницу. При этом он самостоятельно формировал конвой в неполном составе и не обеспечивал получение конвоирами табельного оружия.
Ночью, 16 сентября этого года, преступник завладел в неустановленный досудебным расследованием способ предметами похожими на гранату и пистолет, заставил безоружных конвоиров не оказывать сопротивления и бежал из-под стражи.
В отношении инспектора открыто уголовное производство по ч.5 ст.27, ч.1 ст.393 УК Украины.