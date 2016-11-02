Інспектора судитимуть за пособництво у втечі злочинця на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Інспектора ізолятора тимчасового тримання судитимуть за пособництво у втечі злочинця. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Встановлено, що інспектор двічі організовував перевезення злочинця до лікарні. При цьому він самостійно формував конвой у неповному складі й не забезпечував отримання конвоїрами табельної зброї.
Уночі, 16 вересня цього року, злочинець заволодів у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб предметами схожими на гранату та пістолет, змусив беззбройних конвоїрів не чинити опору та утік з-під варти.
Щодо інспектора відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.27, ч.1 ст.393 КК України.