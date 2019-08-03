Иностранный клуб украинского наставника получил разгромный выигрыш в ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Казахстанская "Астана", которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, преодолела своего первого соперника в квалификации Лиги Европы - "Санта-Колома" из Андорры, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Первая встреча команд завершилась безголевой ничьей, и большую часть матча в Казахстане хозяева были близки к вылету из еврокубка. На 7 минуте коллектив Григорчука пропустил мяч, сравнял цифры на табло только на 24 минуте, а комфортный счет оформил после 70 минуты. Именно тогда хет-триком отметился Томасов (73, 79, 90 + 4 мин) - 4:1.
Отметим, что в следующем раунде Лиги Европы соперником казахстанского клуба станет мальтийская "Валлетта" - матчи пройдут 8 и 15 августа.
Напомним, что свой путь в нынешних еврокубках "Астана" начинала в Лиге чемпионов.