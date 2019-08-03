Іноземний клуб українського наставника здобув розгромний виграш в ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Казахстанська "Астана", яку очолює український фахівець Роман Григорчук, подолала свого першого суперника в кваліфікації Ліги Європи – "Санта-Колома" з Андорри, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Перша зустріч команд завершилася безгольовою нічиєю, і більшу частину матчу в Казахстані господарі були близькі до вильоту з єврокубку. На 7 хвилині колектив Григорчука пропустив м'яч, зрівняв цифри на табло тільки на 24 хвилині, а комфортний рахунок оформив після 70 хвилини. Саме тоді хет-триком відзначився Томасов (73, 79, 90 + 4 хв) – 4:1.
Зазначимо, що у наступному раунді Ліги Європи суперником казахстанського клубу стане мальтійська "Валлетта" - матчі пройдуть 8 і 15 серпня.
Нагадаємо, що свій шлях в цьогорічних єврокубках "Астана" починала в Лізі чемпіонів.