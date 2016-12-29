Иностранец пытался дать 75 тыс. долл. взятки военному прокурору - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сотрудники Генпрокуратуры задержали гражданина Республики Молдова за предложение предоставить военному прокурору 75 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Так, 29 декабря 2016 г. во время встречи в кафе в г. Киеве указанный гражданин передал военному прокурору Южного региона Украины неправомерную выгоду в сумме 75 тыс. долларов США за снятие ареста с указанных судна и груза.
Непосредственно после совершения преступления гражданин Республики Молдова задержан следователем Генеральной инспекции Генпрокуратуры.
Сейчас готовится сообщение о подозрении указанному гражданину по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, досудебное расследование продолжается.