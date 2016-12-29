Іноземець намагався дати 75 тис. дол. хабара військовому прокурору — ГПУ

Так, 29 грудня 2016 року під час зустрічі у кафе у м. Києві вказаний громадянин передав військовому прокурору Південного регіону України неправомірну вигоду у сумі 75 тис доларів США за зняття арешту із зазначених судна та вантажу.

Безпосередньо після вчинення злочину громадянина Республіки Молдова затримано слідчим Генеральної інспекції Генпрокуратури.

Наразі готується повідомлення про підозру вказаному громадянину за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, досудове розслідування триває.