Информацию о "пунктах несокрушимости" внесут в в Дію - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до начала отопительного сезона в Украине в приложении "Дія" должна появиться информация о "пунктах несокрушимости". Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале. Передает УНН.
Цитата
"Во исполнение задания президента поручил министерствам оцифровать данные о "пунктах несокрушимости" в Дии", — отметил Шмыгаль.
Детали
Премьер уточнил, что должен быть "удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования".
"Планируем запустить проект до начала отопительного сезона", — добавил глава украинского правительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готовится к зиме: энергетический эксперт рассказал, где удалось достичь положительных результатов