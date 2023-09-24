Інформацію про "пункти незламності" внесуть у в Дію — Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до початку опалювального сезону в Україні у застосунку "Дія" має з'явитися інформація про "пункти незламності". Про це очільник уряду повідомив у своєму Telegram-каналі. Передає УНН.
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"На виконання завдання президента доручив міністерствам цифровізувати дані про "пункти незламності" в Дії", — зазначив Шмигаль.
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Прем'єр уточнив, що повинен бути "зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання".
"Плануємо запустити проєкт до початку опалювального сезону", — додав очільник українського уряду.
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