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Інформацію про "пункти незламності" внесуть у в Дію — Шмигаль

Інформацію про "пункти незламності" внесуть у в Дію — Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до початку опалювального сезону в Україні у застосунку "Дія" має з'явитися інформація про "пункти незламності". Про це очільник уряду повідомив у своєму Telegram-каналі. Передає УНН.

Цитата

"На виконання завдання президента доручив міністерствам цифровізувати дані про "пункти незламності" в Дії", — зазначив Шмигаль.

Деталі

Прем'єр уточнив, що повинен бути "зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання".

"Плануємо запустити проєкт до початку опалювального сезону", — додав очільник українського уряду.

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