Інформацію про "пункти незламності" внесуть у в Дію — Шмигаль

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"На виконання завдання президента доручив міністерствам цифровізувати дані про "пункти незламності" в Дії", — зазначив Шмигаль.

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Прем'єр уточнив, що повинен бути "зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання".

"Плануємо запустити проєкт до початку опалювального сезону", — додав очільник українського уряду.

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