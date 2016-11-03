Информация о заминировании ликеро-водочного завода в Немирове не подтвердилась

Так, работники полиции со специально обученными служебными собаками обследовали территорию немировского ликеро-водочного завода почти 30 часов. Третьего ноября в 17:00 работы по поиску опасных предметов были завершены, а завод возобновил свою работу.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

В настоящее время полиция принимает меры по установлению лица, сообщившего о закладке взрывчатки. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, из-за сообщения о заминировании ликеро-водочного завода эвакуировали 300 человек.