Информация о заминировании ликеро-водочного завода в Немирове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи не выявили на территории ликеро-водочного завода в Немирове никаких взрывоопасных предметов или устройств взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, работники полиции со специально обученными служебными собаками обследовали территорию немировского ликеро-водочного завода почти 30 часов. Третьего ноября в 17:00 работы по поиску опасных предметов были завершены, а завод возобновил свою работу.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.
В настоящее время полиция принимает меры по установлению лица, сообщившего о закладке взрывчатки. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, из-за сообщения о заминировании ликеро-водочного завода эвакуировали 300 человек.